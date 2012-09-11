На юге Москвы ликвидировали подпольное казино

На юге Москвы сотрудники полиции ликвидировали подпольное казино. В игровом зале на момент проверки правоохранительных органов находилось более 30 игроков, кассир, бармены и охранники.



В зале были установлены 44 игровых консоли, состоящих из монитора и клавиатуры, имитирующие игровые аппараты. На всех компьютерах было установлено программное обеспечение, аналогичное игровым аппаратам "Игрософт" и "Гаминатор". Об этом сообщила представитель Управления экономической безопасности полиции Москвы Ирина Волк, передает РСН. Как отметила Волк, нелегальное казино располагалось в нежилом строении на улице Генерала Белова под вывеской "Букмекер Паб".