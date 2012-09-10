На юго-востоке Москвы женщина обворовала пенсионерку под видом соцработника

На юго-востоке столицы какая-то негодяйка, под видом соцработника обворовала 85-летнюю москвичку. Она украла у очень немолодой женщины всё её золото и накопления. Московская полиция ищет воровку.

"В службу «02» обратился москвич, 1953 года рождения, который рассказал, что к его 85-летней матери в квартиру вошла женщина, представившись сотрудницей социальной службы", - рассказала "АН" представитель пресс-группы УВД по ЮВАО столичного главка МВД РФ Ольга Егорова.

После чего воспользовавшись невнимательностью пенсионерки, незванная гостья похитила золотые ювелирные украшения на сумму 150 тыс. рублей и деньги в сумме 800 тыс. рублей.

"В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). А также проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание злоумышленников", - добавила Егорова.