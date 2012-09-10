На МКАД таджик с группой товарищей отобрал у бизнес-леди 40 шуб на миллион

В понедельник свердловскую коммерсантку на МКАДе ограбили на миллион рублей. Некий таджик по паспорту вместе с неустановленными пока лицами отняли у неё норковые шубы. Таджика задержали, его товарищей и шубы пока нет.

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮВАО задержан подозреваемый в разбойном нападении на женщину-коммерсанта.

В отделение полиции с заявлением обратилась 40-летняя женщина, индивидуальный предприниматель, уроженка Екатеринбурга и рассказала, что она закупила на рынке "Садовод" 60 норковых шуб, на общую сумму более 1 млн рублей. Она ехала с водителем, на 13 км МКАД дорогу им перегородили Дэу Нексия и Жигули, из которых вышли четверо неизвестных. Один из злоумышленников сел в машину к потерпевшим и, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставил отъехать на пустырь в районе 16 км МКАД. Там нападавшие перегрузили товар в свои машины и скрылись", - передала пресс-служба столичного главка МВД РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из нападавших. Им оказался 23-летний уроженец Республики Таджикистан. Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание остальных злоумышленников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).