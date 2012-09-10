Пьяный водитель сбил полицейского и попытался скрыться

9 сентября в 11.15 на пересечении Невского проспекта и улицы Садовой 33-летний старший инспектор ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с использованием свистка и жезла, за выезд на полосу встречного движения предпринял попытку остановить автомобиль «ВАЗ-21083», сообщили «Конкретно.ру» в пресс-службе главка.

Правонарушитель требование сотрудника полиции об остановке не выполнил, изменил направление движения и совершил наезд на инспектора, после чего предпринял попытку скрыться.



Полицейский, несмотря на полученные телесные повреждения, на своем служебном автомобиле организовал преследование. У дома 105 по улице Садовой автомобиль «ВАЗ» был блокирован, его водитель задержан, им оказался 32-летний неработающий, в Санкт-Петербурге находится без регистрации. Указанным автомобилем он управлял без водительского удостоверения, в состоянии опьянения.



В результате ДТП сотруднику полиции потребовалось оказание медицинской помощи. Задержанный водитель привлечен к административной ответственности по статьям 12.8 часть 3 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), 12.15 часть 4 и 12.12 часть 2 (нарушения правил дорожного движения), 12.25 часть 2 (невыполнение требования об остановке транспортного средства) КоАП РФ.