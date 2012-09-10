Из музея «Гранд-макет» в Петербурге унесли 5 сейфов с деньгами

Сегодня около 1:30 ночи пятеро неизвестных преступников в масках и камуфляже (среди которых были две девушки) через незакрытую дверь вошли в помещение музея «Гранд макет» (улица Цветочная, 16). Налетчики избили 21-летнего контролера, после чего связали его, а также заместителя технического директора, двух моделистов и двух уборщиц, и закрыли их в подсобном помещении.



Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», после этого злоумышленники похитили из помещений администрации пять металлических ящиков с деньгами и документами, забрали диск с записью камер видеонаблюдения и скрылись на автомашине Nissan X-trail в сторону Благодатной улицы.

Сумма похищенного устанавливается.



Музей «Гранд-макет» является уникальным проектом. На 800 квадратных метрах макетного поля представлены яркие характерные объекты территории России, над изготовлением которых работают лучшие моделисты, транспорт на макете движется, есть ночной и дневной режимы просмотра.