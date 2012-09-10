На Невском проспекте накрыли притон с проститутками из Африки

Подобных «салонов удовольствия» в Северной столице немало, но в эти выходные одним стало меньше. Клиентам теперь придется забыть дорогу по адресу Невский проспект, дом 90. А жильцы наконец-то вздохнут спокойно.



- При проверке полученной информации выявлен притон для занятия проституцией, расположенный в одной из квартир дома 90 на Невском проспекте, - сообщает пресс-служба ГУ УМВД по Петербургу. - В результате оперативно-розыскного мероприятия в притоне были задержаны восемь женщин, семь из которых оказывали интимные услуги за деньги.

Задержанных красоток допросили. Пять из них оказалась гражданками Российской Федерации. А две девушки – уроженки Африканского континента.



В квартире также находилась администратор заведения. - Охрана заведения была организована на высоком уровне, - отмечают полицейские. – По периметру дома установлено несколько камер видеонаблюдения, а вход в помещение оборудован укрепленной железной дверью.Часть девушек легкого поведения жили там же, другие приходили по вызову.

Жриц любви задержали. Их привлекут к административной ответственности. И будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 241 УК РФ в отношении лиц, организовавших в указанной квартире притон для занятия проституцией.