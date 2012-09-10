Житель Хакасии застрелил жену, ее родителей и двух своих детей
10 сентября 2012, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]
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10 сентября 2012, 08:14 [ «Аргументы Недели» ]
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