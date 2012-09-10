Житель Хакасии застрелил жену, ее родителей и двух своих детей

Массовое убийство произошло в селе Подсинее (республика Хакасия), 43-летний мужчина, по предварительным данным, застрелил жену, ее родителей и двух своих детей, позже убийца семьи застрелился сам.

По данным представителя Следственного Комитета, преступление произошло утром в понедельник, оперативно-следственная группа выясняет мотивы преступления.

После совершения убийства, подозреваемый перекинул через забор соседу около 5 тысяч долларов и 40 тысяч рублей с предсмертной запиской с просьбой всех похоронить, зашел в комнату к детям и застрелился.