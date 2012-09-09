Неизвестные ограбили в Москве лютеранский собор

В Москве неизвестные в воскресенье днем ограбили лютеранский собор святых Петра и Павла, расположенный в Старосадском переулке. Злоумышленники похитили из храма детали органа.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Храм Петра и Павла в Старосадском переулке Москвы - кафедральный собор Евангелическо-Лютеранской церкви (ЕЛЦ) России. Здание храма построено в 1905 году российскими немцами в готическом стиле. В 2009 году завершилась его реставрация, длившаяся около пяти лет.