Задержан мужчина, бросивший гранату в начальника полиции МВД Раменское

В Подмосковном посёлке Родники мужчина, бросивший гранату в сторону полицейских и ранивший при взрыве начальника полиции управления МВД "Раменское" перед инцидентом повздорил с супругой. Теперь он задержан и даёт показания.

"АН" писали, что ранее поступили сведения о том, что госпитализирован глава раменской городской полиции и человек, угрожавший окружающим гранатой.

"Начальник полиции управления МВД "Раменское" был ранен осколками гранаты в поселке Родники. Житель села, находившийся в пьяном виде, гулял по поселку с гранатой в руках. После того, как он вырвал чеку, местные жители вызвали полицию. Переговоры с мужчиной продолжались около часа, однако он все же бросил гранату в сторону сотрудников органов внутренних дел, среди которых был начальник полиции. Полицейский получил ранение ноги и плеча", - сообщил источник в правоохранительных органах, передаёт РИА Новости.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и статье 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ.

"Мужчина был задержан сразу же после происшествия и доставлен в отделение полиции", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что им оказался неработающий местный житель, 1961 года рождения, который, предположительно, владеет продуктовым магазином и шиномонтажной мастерской. По предварительным данным, инцидент произошел после того, как мужчина поругался со своей супругой.