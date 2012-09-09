В Москве орудовали похитители номеров с иностранных машин

На юге Москвы задержаны преступники, которые «зарабатывали» себе на жизнь похищением номеров с автомобилей гостей столицы для дальнейшей продажи их пострадавшим владельцам.



Мужчины снимали с автомобилей номера, а затем предлагали владельцам выкупить их путем перечисления на банковский счет некоей суммы денег. Задержанные регулярно снимали деньги в одном и том же банкомате в крупном торговом центре на Проспекте Андропова.



Там они и были задержаны накануне около 05.00 мск при попытке снять деньги.

Ими оказались 41-летний мужчина, проживающий на Нагатинской набережной, и 30-летний москвич, проживающий на улице Академика Миллионщикова.



При осмотре их автомобиля Dodge Caravan были обнаружены восемь комплектов номеров Белоруссии и по комплекту номеров Литвы и Латвии, похищенных в разных районах Москвы в последние дни. Так же были обнаружены 97 заготовленных листовок с указанием банковского счета, на который надо перечислить деньги - от 5 до 10 тыс. рублей, сообщает vz.ru.

Владельцы машин предпочитали заплатить, а не тратить время в Москве и на границе на прохождение формальностей из-за отсутствия регистрационных знаков.



Уголовное дело возбуждено по статье «кража», оба задержанных решением суда арестованы. По предварительным подсчетам оперативников, только за последние две недели задержанные получили порядка 300 тыс. рублей.



