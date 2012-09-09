Грузовик сбил четверых прохожих на тротуаре, погиб ребенок

В Горелово на перекресте красносельского шоссе и Полевой улицы произошло серьезное ДТП. Как сообщили «БалтИнфо» в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, грузовик выехал на тротуар и сбил четырех человек. По предварительным данным, в результате погиб ребенок.



Информация выясняется.

Как сообщают очевидцы, до сих пор на месте происшествия работают представители Госавтоинспекции, Скорой помощи и МЧС.

Кроме помятого грузовика рядом с местом происшествия стоит еще и изрядно искореженный легковой автомобиль.