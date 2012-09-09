Глава раменской полиции ранен при попытке обезоружить мужчину с гранатой

В подмосковном Раменском ранен взрывом начальник городской полиции при попытке обезоружить мужчину, угрожавшего окружающим гранатой. Потерпевший был немедленно доставлен в одну из местных больниц и прооперирован.

Мужчина, бросивший гранату, также был госпитализирован.

Согласно одной из версий, мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, разгуливал с гранатой по поселку Родники, передаёт Би-Би-Си. Местные жители обратились в полицию, однако даже продолжительные переговоры с сотрудниками правоохранительных органов не смогли успокоить мужчину, который в итоге метнул в них взрывное устройство.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.