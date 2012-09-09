В главу полиции МВД Раменское была брошена граната, он ранен

В поселке Родники Московской области начальник полиции МВД Раменское ранен осколками гранаты, его уже прооперировали. Об этом сообщили сегодня в ГСУ СК РФ по Московской области.

Житель села, немало выпив алкоголя, прогуливался по поселку с гранатой в руке, и вдруг вырвал чеку. Местные жители тут же вызвали полицию, переговоры с мужчиной продолжались около часа, однако он все же бросил гранату в сторону сотрудников органов внутренних дел, среди которых был начальник полиции. Полицейский получил ранение ноги и плеча, ему сделана операция., сообщает РИА Новости.



Возбуждено уголовное дело по статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РФ.



