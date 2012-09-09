В Москве грабитель азиатской внешности избил женщину-почтальона

В Москве среди бела дня в субботу в одном из подъездов дома №37 на Свободном проспекте грабитель азиатской внешности избил молотком женщину-почтальона, после чего отобрал сумку и убежал.

В сумке сотрудницы «Почты России» находилось более 550 тысяч рублей – пенсионные выплаты. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, пострадавшая с сотрясением головного мозга, ушибами головы и лица была госпитализирована.



