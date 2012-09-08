В Москве приезжие из Средней Азии ограбили и изнасиловали женщин

Четверо выходцев из Средней Азии напали на съемную квартиру жилого дома №4 в Прибрежном проезде на севере Москвы, ограбили четверых проживающих там женщин и изнасиловали двух из них.



Четверо неизвестных азиатской внешности ночью в пятницу проникли в квартиру жилого дома №4 в Прибрежном проезде. Угрожая пистолетом и ножом четырем приезжим в Москву молодым женщинам, грабители потребовали отдать им все ценности.

В квартире без регистрации проживали 32-летняя жительница Тульской области, 40-летняя уроженка Калмыкии и две девушки из Смоленской области 1984 и 1987 года рождения, отдали бандитам золотые украшения, фотоаппарат, мобильники, ноутбук и деньги. В общей сложности они лишились имущества почти на 300 тыс. рублей.

При этом ограблением грабители не ограничились, две жительницы Смоленской области были изнасилованы. Уголовное дело возбуждено по факту разбоя и изнасилования, ведется розыск преступников.











