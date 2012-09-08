Не киргиза убили, а он расправился с жителем Читы и подбросил ему свои документы

В Москве раскрыто жестокое убийство. Следователи установили личность убитого в четверг на 1-й Хуторской улице на севере столицы. Им оказался 31-летний житель Читы. В Москве убитый проживал в съемной квартире.

Как ее обнаружили, подробностей нет, но при этом оперативники вышли на убийцу. Им оказался 25-летний гражданин Киргизии, который во всем признался. Мужчины поссорились, читинец был сильно избит киргизом, а затем задушен. После этого он забрал документы убитого, а ему подкинул свои, и скрылся, сообщает vz.ru

Как ранее сообщали «АН», на севере Москвы было найдено тело 32-летнего гражданина Киргизии, при осмотре обнаружены многочисленные ссадины и ушибы, а также следы от пуль пневматического оружия.





