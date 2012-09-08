Нападение на почтальона совершено в Москве

Нападение на почтальона произошло в Восточном округе Москвы, преступление совершено 8 августа на Зелёном проспекте, потерпевший - почтальон отделения почтовой связи №111396, возбуждено уголовное дело.

Пострадавшая доставлена в больницу, Московский филиал Почты России окажет женщине всю необходимую помощь, сообщила "Аргументам недели" руководитель пресс-службы Московского отделения Почты России Галина Нечушкина.

По уточнённой информации, почтальон получила сильнейший удар по голове и была госпитализирована в бессознательном состоянии. Сумма похищенного уточняется.

На месте происшествия работает следственная группа полиции, отрабатываются все возможные версии.

Представитель Почты России отметил, что все происшествия криминального характера не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций.