В Дагестане обстреляли машину директора водоканала

В городе Каспийске (Дагестан) неизвестный на «Приоре» из огнестрельного оружия обстрелял следовавшего в автомобиле "Тойота" директора МУП "Водоканал", жителя Махачкалы. Убийство не удалось.



Инцидент произошел в 23:45 мск по адресу: улица А. Султана, дом номер 1. Сам чиновник не пострадал, автомобиль нуждается в небольшом ремонте, машина получила две пробоины левого бокового стекла.

Бандита ищут, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".



