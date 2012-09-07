В Марий Эл произошло массовое нападение на полицию, 12 задержанных

В Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту нападения жителей поселка Краснооктябрьский на полицейских, прибывших в ночь на пятницу задерживать гражданин за хищение имущества.

В драке пострадал один полицейский: у него разбита губа. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти").

В полицию в четверг обратился 27-летний мужчина и сообщил, что четверо жителей поселка Краснооктябрьский избили его: хотели деньги за покровительство. Они потребовали оформить в их пользу кредит на машину, а когда мужчина отказался, отобрали сотовый телефон и борсетку с документами, сообщают vesti.ru.



В момент задержания злоумышленников на помощь им собралось несколько десятков местных жителей, многие были пьяны. Полицейские вызвали подкрепление. Однако когда сотрудники уголовного розыска, ГИБДД и ОМОН предприняли попытку посадить злоумышленников в служебный автомобиль, один из них стал призывать агрессивно настроенную толпу к нападению на сотрудников полиции. В результате потасовки вымогателям удалось скрыться.

Полицейские задержали 12 участников драки, которых доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.



