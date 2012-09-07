В Москве неизвестным обстрелян театр Романа Виктюка
7 сентября 2012, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]
Сильно пьяный мужчина в ночь на пятницу открыл огонь из пневматического пистолета по зданию московского театра Романа Виктюка, "стрелок" был задержан. Заявление в полицию писать не стали.
Сторож здания, в котором расположен театр Виктюка, вызвал полицию, которая и задержала мужчину. В связи с незначительностью ущерба (в здании театра разбита форточка) представители потерпевшей стороны не стали писать заявление в полицию, сообщает vz.ru.