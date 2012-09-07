В Петербурге разгромлена ОПГ, занимавшаяся поставками наркотиков

Сотрудниками петербургской наркополиции совместно с Отделом собственной безопасности УФСИН изобличена преступная группа, занимавшаяся незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в УФСКН, 4 сентября был задержан дежурный инспектор отдела безопасности ФБУ ИК-3 в поселке Форносово, старший лейтенант внутренней службы, 1986 года рождения. Задержание произошло на Ленинградском шоссе в г. Коммунар Ленинградской области. В ходе досмотра его автомобиля БМВ-750 был обнаружен и изъят амфетамин массой 41,3 грамма, а также вещество, являющееся, предположительно, метадоном. В ходе осмотра места происшествия по месту его проживания было обнаружено еще около 40 граммов вещества, являющегося, предположительно, наркотическим средством гашиш. Установлено, что, наркотики, которые задержанный получал через так называемые «закладки», предназначались для проноса в исправительные учреждения.

После их реализации на территории колонии сотрудник должен был получить долю от «прибыли». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен заказчик наркотических средств – один из заключенных исправительной колонии, а также была задержана гражданка, которая, как было установлено, передавала наркотики сотруднику УФСИН для дальнейшего проноса их в места заключения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. По ходатайству следствия перед судом инициирован вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшие дни ему будет предъявлено соответствующее обвинение.