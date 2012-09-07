В петербургском метро американец ударил ножом пассажира

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне около полуночи от полицейского на станции метро «Владимирская» поступило сообщение о ранении пассажира. Инцидент произошел в вестибюле станции.



По неустановленной причине гражданин США 49-летний Дэвид Ч. ударил ножом 27-летнего мужчину. Пострадавший со сквозным ранением левого предплечья госпитализирован в больницу на улице Куйбышева.

Иностранец задержан. Известно, что он – житель штата Пенсильвания.