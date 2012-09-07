В Москве задержан глава департамента Минсельхоза

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан глава департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Министерства сельского хозяйства РФ Сергей Бондаренко.

Бондаренко требовал у гендиректора подведомственной организации 45 миллионов рублей. Он организовал проверку деятельности организации, в ходе которой возник вопрос об увольнении руководителя. Бондаренко пообещал приложить усилия к тому, что директор останется работать и пообещал после получения взятки больше не трогать организацию.

Гендиректор положил деньги в две банковских ячейки, а затем передал ключи и написал доверенность на вскрытие ячеек на имя одного из подчиненных Бондаренко. Когда чиновник забирал деньги, его задержали. Позже был задержан и сам Бондаренко, сообщает lenta.ru .



Бондаренко родился в 1963 году в городе Александрия Кировоградской области Украинской ССР. В 1980-1981 годах он работал слесарем-электромонтажником на Александрийском электромеханическом заводе, затем служил в армии. После армии Бондаренко пошел служить в органы внутренних дел и оставался там до 2003 года (параллельно он окончил Московский коммерческий институт). В 2003-2011 годах чиновник работал в Счетной палате РФ, одновременно окончив Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, а также Дипломатическую академию Министерства иностранных дел. В июне 2011 года Бондаренко назначили главой департамента Минсельхоза.



