На востоке Москвы мошенники выманили у пенсионера миллион рублей

Столичная полиция разыскивает двух негодяев, которые выманили у московского пенсионера миллион рублей, соблазнив его вознаграждением за "быстрокредит", сообщила в четверг представитель пресс-группы УВД по ВАО Татьяна Петрова.

4 августа в отдел полиции по району Перово обратился пенсионер и рассказал, что на шоссе Энтузиастов к нему подошли двое незнакомых мужчин и под надуманным предлогом попросили одолжить им крупную сумму денег на короткий период времени за хорошее вознаграждение.

"Пожилой мужчина поверил аферистам, снял со своего счета в банке более 1 млн рублей и отдал злоумышленникам. Через обещанное количество времени ему вернули деньги. Лишь через несколько часов мужчина понял, что все купюры поддельные", - уточнила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), соощает ведомственный сайт главка МВД по Москве.