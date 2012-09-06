Прокуратура С-Пб: 9 правил безопасности для всех владельцев банковских карт

Простота использования банковских карт оставляет множество лазеек для мошенников. Они делают нашу жизнь удобнее, но требует определённых навыков и знаний, утверждает питерская прокуратура и делится секретами безопасности.

Одновременно с развитием системы бнковских карт появляются виды мошенничества, позволяющие обмануть и присвоить денежные средства граждан. Чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, достаточно знать, как они действуют, и соблюдать правила пользования ими.

К примеру Вам пришла смс-ка с сообщением о том, что Ваша банковская карта заблокирована. Предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации.

"Когда Вы звоните по указанному телефону, Вам сообщают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и ПИН-код для ее перерегистрации. Чтобы лишить Вас денежных средств, злоумышленникам нужен лишь номер карты и ПИН-код. Как только Вы их сообщите, деньги будут сняты с Вашего счета. В данной ситуации необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка. Скорее всего, Вам ответят, что никаких сбоев на сервере не происходило, а Ваша карта продолжает обслуживаться банком", - сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать Ваш ПИН-код, напоминает надзорное ведомство и предлагает запомнить несложные правила.

1. Никогда и никому не сообщайте ПИН-код Вашей карты. Лучше всего его запомнить.

2. Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой и тем более записывать ПИН- код на неё - в этом случае Вы даже не успеете обезопасить свой счёт, заблокировав карту после кражи или утери.

Не позволяйте никому использовать Вашу.пластиковую карту.

3. Если Вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, выдавшим её, сообщите о случившемся и следуйте инструкциям сотрудника банка.

4. При проведении операций с картой пользуйтесь только теми банкоматами, которые расположены в безопасных местах и оборудованы системой видеонаблюдения и охраной: в государственных учреждениях, банках, крупных торговых центрах.

5. Совершая операции с пластиковой картой, следите, чтобы рядом не было посторонних людей.

6. Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру банкомата. Если они оборудованы какими-либо дополнительными устройствами, то от использования данного банкомата лучше воздержаться и сообщить о своих подозрениях по указанному на нём телефону.

7. Никогда не прибегайте к помощи либо советам третьих лиц при проведении операций с банковской картой в банкоматах. Свяжитесь с Вашим банком - он обязан предоставить консультационные услуги по работе с картой.

8. Если Вам позвонили из какой-либо организации, или Вы получили письмо по электронной почте (в том числе из банка) с просьбой сообщить реквизиты карты и ПИН-код под различными предлогами, не спешите её выполнять. Позвоните в указанную организацию и сообщите о данном факте.

9. Не переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку они могут вести на сайты-двойники.

"В заключение следует отметить, что распознать мошенников куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба, будьте бдительны и внимательны, в случае совершения в отношении Вас мошеннических действий - необходимо обращаться в правоохранительные органы" - напомнила прокуратура.