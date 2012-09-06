Группа московских школьников подозревается в серии разбойных нападений
6 сентября 2012, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве задержаны трое подростков, которые подозреваются в серии разбойных нападений на посетителей кинотеатров. По данным столичной полиции, юные преступники совмещали грабежи с кинопросмотром.
По версии оперативников, на протяжении нескольких месяцев три товарища ходили в кинотеатр, как на работу, высматривая во время сеансов владельцев дорогих мобильных телефонов и плееров. По окончании фильма школьники, вооруженные бейсбольной битой, нападали на жертву и отбирали дорогие гаджеты и деньги.
Поймать преступников помогла запись с камер видеонаблюдения, на записи отчетливо видны злоумышленники и их жертвы. По внешнему виду подозреваемым исполнилось не больше 15 лет.
Сотрудники МВД, сделав раскадровку видеозаписи обошли ближайшие учебные заведения, в одной из школ преподаватели опознали своего ученика, который и назвал имена своих подельников.
В настоящее время все задержанные дают признательные показания.