Группа московских школьников подозревается в серии разбойных нападений

В Москве задержаны трое подростков, которые подозреваются в серии разбойных нападений на посетителей кинотеатров. По данным столичной полиции, юные преступники совмещали грабежи с кинопросмотром.

По версии оперативников, на протяжении нескольких месяцев три товарища ходили в кинотеатр, как на работу, высматривая во время сеансов владельцев дорогих мобильных телефонов и плееров. По окончании фильма школьники, вооруженные бейсбольной битой, нападали на жертву и отбирали дорогие гаджеты и деньги.

Поймать преступников помогла запись с камер видеонаблюдения, на записи отчетливо видны злоумышленники и их жертвы. По внешнему виду подозреваемым исполнилось не больше 15 лет.

Сотрудники МВД, сделав раскадровку видеозаписи обошли ближайшие учебные заведения, в одной из школ преподаватели опознали своего ученика, который и назвал имена своих подельников.

В настоящее время все задержанные дают признательные показания.