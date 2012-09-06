Около железной дороги в Дагестане обнаружена бомба

На Северном Кавказе в Бабаюртовском районе Дагестана обезврежена в четверг бомба мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, обнаруженная на автомобильной дороге недалеко от железнодорожного переезда.

Бомба представляла собой металлический баллон высокого давления от тормозной системы автомашины КАМАЗ, начиненный смесью алюминиевой пудры и аммиачной селитры. В качестве взрывателя к ней был присоединен мобильный телефон, сообщили в оперативном штабе Дагестана, передаёт Би-Би-Си. Сапёры уничтожили бомбу на месте.