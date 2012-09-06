Найдены свидетели убийства ректора петербургского вуза

Следствие установило нескольких свидетелей убийства ректора Санкт-Петербургского госуниверситета сервиса и экономики Александра Викторова, убитого накануне в городе Всеволожск. По предварительным данным, они видели убийцу.

В сообщении СК РФ по Ленинградской области говорится, что "допросы очевидцев позволили установить ряд свидетелей, видевших злоумышленника".

Напомним, в среду вечером неизвестный застрелил 61-летнего Александра Викторова в городе Всеволожск. Во время нападения вместе с ректором была супруга - проректор по международному сотрудничеству этого же вуза. Женщина получила огнестрельное ранение бедра и была госпитализирована. Мужчина скончался на месте преступления. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты 4 гильзы и 1 пуля калибра 9 мм.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного.

В настоящее время следователями отрабатываются несколько версий убийства ректора, в том числе профессиональная деятельность Александра Викторова.

Расследование уголовного дела продолжается.