Дело возбуждено по факту взрыва в Грозном

6 сентября в Грозном на автостоянке возле многоквартирного дома по улице Б. Хмельницкого произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля «Тойота Королла», потерпевший -

сотрудник управления вневедомственной охраны МВД по Чеченской Республике - от полученных ранений скончался.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по четырем статьям Уголовного Кодекса России.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила 4 кг в тротиловом эквиваленте, сообщает сайт Следственного Комитета России.