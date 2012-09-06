Суд в Чите арестовал предполагаемого убийцу 12-летней школьницы
6 сентября 2012, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
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6 сентября 2012, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]
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