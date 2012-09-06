Суд в Чите арестовал предполагаемого убийцу 12-летней школьницы

Ингодинский районный суд Читы арестовал местного жителя, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 12-летней школьницы Насти Бубуркевич, пропавшей в понедельник, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый вечером встретил 12-летнюю девочку в интернет-кафе, вышел с ней и направился к школе №16. Подозреваемый дал признательные показания в совершении преступления.