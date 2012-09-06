Москвичу в Петербурге «продали» угнанную иномарку

Жертвой мошенников в Невском районе стал 21-летний житель столицы. Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне около полудня юный москвич на парковке гипермаркета у дома 25 по Индустриальному проспекту приобрел у двух неизвестных мужчин автомашину Honda Civic за 420 тысяч рублей.

Это были молодые мужчины – один «славянской» внешности, назвавшийся продавцом, и кавказец, представившийся «агентом». После этого «продавец» предложил покупателю отдать бесплатно комплект зимней резины, и попросил подъехать к дому 3 по улице Коллонтай. Оставив там машину, москвич отправился пешком за здание торговой комплекса, где его должен был ждать «продавец». Простояв там безрезультатно около 15 минут, молодой человек вернулся к месту парковки иномарки и обнаружил ее пропажу.

Телефон «продавца» с этого момента перестал отвечать. В ходе проверки выяснилось, что точно такая же история с указанной автомашиной произошла 3 сентября, только во Фрунзенском районе: иномарку двое мошенников тем же способом «продали» другому человеку, а затем угнали при помощи запасного комплекта ключей.