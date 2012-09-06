И били, и газом травили

Нападение на автомобиль, в котором перевозилась крупная сумма, совершено около полудня на площади Александра Невского.



Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», двое неизвестных преступников «южной национальности» подскочили к автомобилю Lexus под управлением 47-летнего петербуржца, разбили два стекла в машине, брызнули водителю в лицо из газового баллончика, после чего попытались похитить из салона сумку с деньгами.



Мужчина оказал активное сопротивление, и сумку из рук не отдал, накрыв ее свои телом. Поскольку дерзкое преступление было совершено среди бела дня, в многолюдном месте, это привлекло внимание прохожих. Преступники скрылись на автомашине Mazda CX7, ничего не похитив.



Номера иномарки были зафиксированы. Как выяснилось, госзнаки принадлежат автомобилю Ford Escort, владелицей которого является 36-летняя жительница Северной столицы, и, скорее всего, были похищены.