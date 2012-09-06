Осторожно, мошенники!

В последнее время жителям Московского района Санкт-Петербурга на мобильные телефоны стали поступать sms-сообщения, в которых доводится информация о блокировании их банковских карт.



Для разблокирования счетов и возобновления доступа к денежным средствам, владельцам банковских карт предлагается отправить sms-сообщение с текстом различного содержания на указанный во входящем sms-сообщении номер. В случае отправки sms-сообщения на указанный номер, с банковских счетов пользователя списываются денежные средства.

Полиция УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга предупреждает, что, соглашаясь с условиями, указанными в sms-сообщении, вы производите оплату счетов мобильных телефонов преступников, с которых впоследствии осуществляется обналичивание денежных средств с последующим уничтожением sim-карт.



При получении sms (mms) сообщения сомнительного содержания, убедительная просьба не выполнять действия, предлагаемые в этом сообщении, а созвониться с оператором сотовой связи для уточнения предоставляемых ими услуг.

О подобных случаях возможного мошенничества незамедлительно звоните в полицию по телефонам – 573-46-50, 388-02-02 или 02.