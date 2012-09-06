С места убийства ректора СПбГУСЭ изъяты четыре гильзы

Следственный Комитет России сообщает о ходе расследования уголовного дела по факту убийства ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики 61-летнего Александра Викторова.

"Около 19 часов Викторов вместе с супругой на служебном автомобиле подъехал к дому и зашел на территорию домовладения. В этот момент нападавший произвел несколько выстрелов в спину и голову мужчины. Очевидцем произошедших событий стала супруга Викторова, которая также получила огнестрельное ранение правого бедра и была госпитализирована", - говорится в сообщении СК России.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты 4 гильзы и 1 пуля калибра 9 мм, следователи и криминалисты продолжат свою работу на месте происшествия.