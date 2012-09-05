Укравший 11-месячную малышку спасал ее от зверюги-матери

В Ставрополе задержан мужчина, который без разрешения забрал из больницы 11-месячную девочку, представившись ее дедом. Мужчину по фотографиям опознали сотрудники больницы.

Как выяснилось, 54-летний сожитель матери ребенка намеревался увезти девочку в Ереван и заниматься там её воспитанием, поскольку, по его словам, мать ее постоянно избивала и плохо с ней обращалась.



Действительно, мать девочки проходила процедуру лишения родительских прав, и 11-месячная Арина попала в больницу после очередного избиения с множественными травмами, ушибами, синяками, ссадинами, сообщают «Вести-ФМ».

Мужчина задержан в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье о похищении человека. Это особо тяжкое преступление, так что, скорее всего, уже в ближайшие часы он будет взять под стражу по решению суда.



