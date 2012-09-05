В московском аэропорту вор украл сумку с золотом и улетел в Испанию

В Валенсии (Испания) задержали мужчину, которому предъявлено обвинение в контрабанде табачных изделий и краже имущества пассажира на сумму 120 тысяч долларов в московском аэропорту Домодедово.

Накануне в полицию обратился мужчина с заявлением о краже. После прохождения пограничного контроля он обнаружил пропажу сумки, где были сотовый телефон, золотые часы, золотое кольцо с бриллиантом два карата, кошелек из крокодиловой кожи с 8 тысячами долларов, золотая банковская карта и водительское удостоверение на его имя. Общий ущерб превысил 120 тысяч долларов.

Полицейскимудалось вычислить, кто это сделал, но задержать вора удалось только в Испании. После посадки самолета в Валенсии сотрудниками местной полиции подозреваемый был задержан, а похищенные предметы, обнаруженные при нем, изъяты. Кроме того, полиция Испании предъявила ему обвинение в контрабанде табачных изделий.



