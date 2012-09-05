Бизнесмен-должник погасил миллионный долг после звонка к другу

Судебные приставы мобильной группы «Поток-Д» взыскали более 1 млн рублей с бизнесмена, задолжавшего налоговой службе и страховой компании, сообщили в пресс-службе УФССП России по Петербургу.



Должник, не выплачивающий денежные средства страховой компании после ДТП и транспортный налог, долгое время скрывался от представителей власти. За это время общая сумма долга выросла до 1 млн 165 тыс. рублей.



Данные о принадлежащем ему автомобиле «Мерседес» были переданы в базу системы «Поток-Д», отслеживающей транспортные средства должников на дорогах. Вскоре после этого иномарка была выявлена на одной из улиц Петербурга, а должнику пришлось объяснять судебным приставам, почему он не исполнял судебное решение. Выяснилось, что разыскать мужчину ранее не могли, так как он, будучи прописанным в Петербурге, долгое время проживал и вел свой бизнес в Москве, а в Северную столицу приехал по делам на пару дней.



Свою вину по неуплате транспортного налога мужчина признал и сразу же выплатил причитающуюся с него сумму в 135 тыс. рублей. А долги страховой компании (более 1 млн рублей) возвращать не спешил.



Несмотря на то, что оспорить решение суда о выплате долга у него не получилось, он не считал себя обязанным выплачивать денежные средства. Приставы объяснили ему, что в таком случае арестуют его автомобиль. Должник посчитал, что лишиться «Мерседеса» для него более приемлемый вариант, чем выплатить долг, с которым не согласен.



Оформив все положенные бумаги, приставы передали документы владельцу автомобиля для подписания. В этот момент бизнесмен неожиданно передумал и сделал несколько телефонных звонков. После этого ему привезли всю сумму - более 1 млн рублей, а должник погасил долги прямо на трассе.