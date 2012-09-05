В Ленобласти по обвинению в покушении на убийство будут судить 16-летнюю девушку

Сотрудниками СУ Следственного комитета РФ по Ленобласти завершено расследование уголовного дела в отношении – 16-летней жительницы деревни Хвалово Волховского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ – «покушение на убийство», сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, вечером 20 мая 2012 года обвиняемая пришла в одну из квартир жилого дома, расположенного в Хвалово где проживал ее знакомый 39-летний мужчина со своей сожительницей. В ходе ссоры с мужчиной она попыталась задушить его, а затем нанесла ему удар ножом в живот. Довести свой преступный умысел девушка до конца не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как потерпевшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Ранение, полученное потерпевшим, относится к категории тяжкого вреда здоровью. Как заявила обвиняемая, мотивом совершенного преступления послужили оскорбления, высказанные потерпевшим в адрес матери девушки. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.