В Чите задержан подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы

Подозреваемый в изнасиловании и убийстве 12-летней школьницы, тело которой было найдено во вторник в школьном сквере на окраине Читы, задержан сегодня полицейскими. Молодому человеку 19 лет.

Он из детдома города Балей, учился в техникуме в Чите. Он уже частенько попадал в полицию.



Ранее сообщалось, что Настя Бубуркевич в понедельник ушла гулять и не вернулась. Тело девочки было найдено во вторник в сквере средней школы №16. По предварительным данным следствия, школьница была изнасилована, а потом задушена.



