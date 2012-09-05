В Петербурге задержан сбытчик амфетамина

Сотрудниками петербургского наркоконтроля задержан 27-летний житель Северной столицы, который занимался крупномасштабным сбытом амфетамина.

Как сообщили в УФСКН, оперативная информация, полученная наркополицейскими, свидетельствовала о том, что на территории Московского района города происходит сбыт амфетамина. После проведения ряда проверочных закупок, сотрудники наркоконтроля вышли на ранее не судимого молодого человека 1985 года рождения.

Задержание подозреваемого произошло у д. 68 по ул. Кубинской после того, как он продал около 130 г амфетамина.

В ходе обыска в квартире, где он проживал (пр. Дачный, д. 4 корп. 2), наркополицейские обнаружили и изъяли еще более 100 гр. амфетамина и небольшое количество гашиша.

Задержанный не скрывает, что периодически употребляет наркотики.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Молодой человек арестован.