В Мексике задержан 21-летний русский студент по обвинению в контрабанде

В Мексике задержан 21-летний россиянин, который пытался в багаже нелегально вывезти из страны 320 черепах исчезающих редких видов, сообщил во вторник заместитель прокурора по охране окружающей среды Серхио Эррера.

По его информации, гражданин РФ был задержан в конце прошлой недели в аэропорту Мехико.

"Ему грозит как административная, так и уголовная ответственность: размер штрафа начинается от 3,7 тысячи песо, максимальный же его размер может достигать трех миллионов песо, а срок тюремного заключения составляет от 1 до 4 лет", - уточнил Эррера в интервью РИА Новости.

По словам зампрокурора, черепахи были спрятаны в двух чемоданах среди одежды россиянина, обернуты фольгой и засыпаны зернами кофе, чтобы служебные собаки не смогли обнаружить их по запаху. По версии прокуратуры, черепахи были доставлены россиянину из штата Табаско, а он должен был перевезти их в Москву на рейсе авиакомпании Iberia с промежуточной посадкой в Мадриде. Пять черепах не выдержали условий перевозки и погибли.

Заместитель прокурора отказался сообщить фамилию россиянина до окончания следствия.

"Могу сказать лишь, что это русский 21-летний студент по имени Сергей", - отметил Эррера. В то же время, источники в международном аэропорту Мехико сообщили РИА Новости, что речь идет о россиянине Сергее Журавлеве.

В посольстве РФ в Мехико отслеживают ситуацию с россиянином, ему уже нашли переводчика. Для российского диппредставительства главное - чтобы права задержанного гражданина РФ не нарушались, и ему было предоставлено право на защиту.