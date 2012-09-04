Сборщик ягод и два охотника погибли в перестрелке в Хабаровском крае

В трёхстах километрах северо-западнее Хабаровска в Верхнебуреинском районе в минувшее воскресенье не поделили дорогу охотники со сборщиками ягод. В результате завязавшейся перестрелки трое убиты на месте.

Возбуждено уголовное дело.

"По версии следствия, 2 сентября 2012 года двое мужчин и 17-летний подросток после сбора брусники в тайге возвращались домой в поселок Чегдомын. Ехали на двух машинах: «Ниссан Датсун» и «УАЗ Хантер». В районе трасы Новый Ургал -Алонка дорогу им преградил грузовой автомобиль ГАЗ-66. Сборщики ягоды попросили пропустить их и освободить проезд. В ответ водитель и двое его пассажиров (мужчина и женщина), которые находились в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт и устроили драку", - сообщает во вторник пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю.

Затем водитель ГАЗ-66 из охотничьего ружья выстрелил в одного из сборщиков ягоды. От полученного ранения в шею 50-летний потерпевший скончался на месте. Затем стрелок стал целиться в его спутников.

"Не дожидаясь продолжения расправы, приятель убитого выстрелил из карабина в ответ. Пуля попала в сердце 57-летнего водителя грузовика, он скончался на месте. Его ружье подобрал 36-летний пассажир ГАЗ-66 и попытался произвести выстрел. Сборщик ягоды еще одним выстрелом убил его", - говорится в сообщении.

Женщина схватила ружье и попыталась отомстить за убитых, однако сборщики ягоды отобрали у нее оружие и вызвали работников правоохранительных органов. На место экстренно прибыли сотрудники следственных органов Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и УМВД России по Хабаровскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.