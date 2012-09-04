Адвокат с женой хотели отнять у 76-летнего дяди квартиру, а нарвались на пулю

Сотрудники ОМВД России по г.Пятигорску задержали 76-летнего мужчину, открывшего стрельбу сегодня утром в здании адвокатской конторы. Пенсионер ворвался в помещение и произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину.

"Стрелявший дал признательные показания. Однако он объяснил, что намерения убивать у него не было, он просто хотел припугнуть родственников", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Дело в том, что потерпевший приходился ему двоюродным племянником, который, совместно со своей супругой хотел завладеть квартирой задержанного.

Полиция направила материалы в Следственный комитет для принятия решения.