«Ухажер» уехал с сумочкой дамы

Знакомство с молодым мужчиной через Интернет не довело до добра 48-летнюю петербурженку. Сегодня утром в полицию Петроградского района обратилась 48-летняя петербурженка, продавец-консультант сети меховых магазинов.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», женщина рассказала, что около 4:30 у дома 1/3 по Малому проспекту П.С. на автомашине ВАЗ-21099 уехал с ее сумочкой в салоне малознакомый мужчина по имени «Артур». В ридикюле лежали золотые серьги, кольцо и браслет из золота, сотовый телефон - всего на сумму 21 500 рублей. Продавщица сообщила, что познакомилась с молодым человеком в Интернете, на сайте знакомств. Фамилии его и адреса она, естественно, не знает. Не запомнила жертва виртуального знакомства и номер машины.