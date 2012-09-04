Директор крупной турфирмы оказалась злостной алиментщицей

Дознаватели Пушкинского районного отдела судебных приставов возбудили уголовное дело в отношении должницы, не выплачивающей алименты дочери более 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу.

К судебным приставам Пушкинского района обратилась пенсионерка, долгое время самостоятельно воспитывающая внучку. Мать девочки оставила ее в возрасте 3 лет на попечение бывшей свекрови и скрылась в неизвестном направлении. За 13 лет мать вспомнила о ребенке лишь 2 раза и выдала на ее содержание 1,5 тысячи рублей, «забыв» о регулярных выплатах, общая сумма которых в итоге составила около миллиона рублей. Стоит отметить, что заботиться о ребенке хотя бы материально женщине мешало вовсе не финансовое положение. Как выяснилось, должница – весьма состоятельная дама, занимающая должность генерального директора крупной турфирмы.

Долгое время петербурженка скрывалась от судебных приставов, не отвечая на звонки и вызовы в отдел. Итогом стало возбуждение уголовного дела за злостное уклонение от уплаты алиментов в пользу несовершеннолетней дочери. Сейчас алиментщице грозят исправительные или принудительные работы на срок до года либо лишение свободы на тот же срок. Судебные приставы Пушкинского района получили письменную благодарность от взыскательницы за выполненную работу и ответственное отношение к делу.