В Казани преподаватель ВУЗа подозревается в убийстве женщин

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан 38-летнему Игорю Данилевскому предъявлено обвинение в совершении убийства двух женщин, сообщает СК РФ.

29 августа в Казани в квартире одного из домов были обнаружены тела 76-летней пенсионерки и ее 38-летней дочери, потерпевшие погибли от многочисленных ножевых ранений. При этом на месте преступления на стене квартиры была обнаружена надпись, сделанная предположительно кровью: «Free Pussy Riot».

Игорь Данилеский арестован, устанавливаются мотивы преступления.