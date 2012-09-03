В Подмосковье несовершеннолетний подозревается в убийстве отца

2 сентября в квартире дома в городе Пересвет Сергиево-Посадского района Подмосковья обнаружено тело 40-летнего хозяина квартиры с колото-резаным ранением, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"2 сентября 2012 года 15-летний учащийся местной гимназии в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес один удар ножом своему отцу, который, несмотря на оказанную помощь, от полученного повреждения скончался", - говорится в сообщении Следственного Комитета России.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.