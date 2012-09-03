Совершено нападение на администрацию Ломоносовского района

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 2 сентября около 23 часов в городе Ломоносове неизвестный преступник под предлогом передачи документов вошел в помещение администрации Ломоносовского района (Владимирская улица, 19/15).

Неустановленным предметом злоумышленник нанес удар по голове дежурному администрации, 43-летнему мужчине, и связал его липкой лентой.

Затем грабитель впустил в помещение администрации двоих сообщников. Углошлифовальной машинкой преступники вскрыли банкомат Сбербанка России, откуда совершили денег и скрылись. Сумма похищенного устанавливается.

В помещении имеются камеры видеонаблюдения, видеозаписи изъяты. Объект оборудован КТС с выводом на пульт ОВО. Сигнал поступил в 23:09, наряд прибыл в 23:12.

Пострадавший сотрудник администрации за медицинской помощью не обращался.