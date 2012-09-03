В центре Петербурга разбойники отобрали у коммерсантов 15 миллионов рублей

В Центральном районе разбойники отобрали у коммерсантов 15 миллионов рублей. Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 1 сентября поздно вечером в правоохранительные органы обратился заместитель генерального директора ООО «Верса» с заявлением о преступлении, совершенном за полтора суток до этого.

По словам 57-летнего бизнесмена, 31 августа около 13:30 на пересечении Дегтярной и 4-й Советской улиц трое неизвестных преступников в масках на автомашине «Соболь» имитировали ДТП с автомобилем «Тойота Авенсис», в которой находились сам предприниматель и водитель.

Угрожая им автоматом и пистолетом, разбойники заковали мужчин в наручники, надели на головы шапки, пересадили в свой фургон и отвезли в заброшенное здание, расположенное у дома 17 по Лесопарковой улице. Там преступники сняли с них наручники, заменив их на пластиковые хомуты, и скрылись.

Около 17 часов, освободившись, бизнесмен и водитель вернулись на место происшествия и на 6-й Советской улице обнаружили свой автомобиль. Из него пропали 15 миллионов рублей, принадлежащие ООО «Верса». Деньги перевозились для инкассации.