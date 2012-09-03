В Петербурге ограблен ювелирный магазин

В Кировском районе накануне ограблен ювелирный магазин сети «585», расположенный в доме 97 по проспекту Ветеранов.



Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 2 сентября около 11 часов трое неизвестных преступников ворвались в помещение салона. У двоих на головы были натянуты чулки, у третьего лицо было спрятано под белой маской с камуфлированным рисунком.



Угрожая трем продавщицам обрезом охотничьего ружья, разбойники 2-килограммовой гирей разбили гирей 8 витрин и похитили 50 планшетов с драгоценностями, после чего скрылись на минивэне «Додж Караван» или «Крайслер Вояджер» в сторону проспекта Маршала Жукова. Номера на машине были зафиксированы, как выяснилось, они краденые и принадлежат другому автомобилю.



С 11:30 до 14 часов проводились мероприятия по плану «Перехват», но задержать преступников не удалось.

Магазин оборудован КТС с выводом на пульт ЧОП, кнопка сработала в 11:10, экипаж охраны прибыл через 6 минут.

Помещение салона оборудовано камерами видеонаблюдения, видеозаписи изъяты.